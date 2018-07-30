Hadise: Zor bir süreç geçiriyoruz

POSTA/ALİ KESER

Annesinin intihar girişiminin ardından kardeşleri ile arası bozulan Hadise önceki gece İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

'BUNU AİLECE ATLATACAĞIZ'

Yüzünü şapkayla gizleyen ve moralsiz olduğu görülen Hadise, “Bu süreçte sanırım çok haber çıkacak. Biraz saygı bekliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu ailece atlatacağız” dedi.

*Hadise'ye koruması eşlik etti.

DAVA GELİYOR

Hadise, modacı Nur Yerlitaş’ın “Hadise’nin annesi zehirlenmedi, intihar etti. Onlara doktor buldum, bana bir teşekkür etmediler” sözlerine çok sinirlenmişti. Modacının saygısızlık ettiğini ve kendisinden özür beklediğini açıklamıştı. Hadise, Nur Yerlitaş’a dava açmaya hazırlanıyor. Nur Yerlitaş ise gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabını yorumlara kapattı.

Hadise ve annesi...

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