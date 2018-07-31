Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den şaşırtan hamle Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi nedeniyle zor günler yaşayan Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Hadise, stil danışmanlığını üstlenen kardeşi Derya Açıkgöz ile de çalışmama kararı almıştı. Yaşananların ardından abla Hülya Açıkgöz'den şaşırtan bir hamle geldi