Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den şaşırtan hamle
Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi nedeniyle zor günler yaşayan Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Hadise, stil danışmanlığını üstlenen kardeşi Derya Açıkgöz ile de çalışmama kararı almıştı. Yaşananların ardından abla Hülya Açıkgöz'den şaşırtan bir hamle geldi
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün veda mektubu bırakarak canına kıymaya çalışmasından sonra, kız kardeşlerin arası açılmıştı.
Anne Gülnihal Açıkgöz'ün kızlarını "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz, aranızdaki para muhabbetinden bıktım" demesi Hadise ve kardeşlerini derinden sarsmıştı.
Hadise, önce ablası Hülya Açıkgöz ile çalışmayı bırakmasının ardından, kız kardeşi Derya Açıkgöz'le de yollarını ayırması aile içi krize sebep oldu.
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Hülya Açıkgöz, kardeşi Hadise'yle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.