Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar mektubu, mahkemeye taşınıyor
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara kalkışmadan önce yazdığı iddia edilen mektubun ortaya çıkması kardeşleri harekete geçirdi. Söz konusu mektubun olay yerinden polislerin sızdırdığını iddia eden Açıkgöz kardeşler, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz 'ün intihara kalkıştığı ve kızlarına yazdığı veda mektubu ortaya çıkmıştı.
Veda mektubunda anne Gülnihal Açıkgöz, kızlarını para derdine düşüp kendisiyle ilgilenmemekle suçlarken, Hadise annesinin zehirlendiğini iddia etmişti.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Akşam gazetesinin haberine göre, mektubun ortaya çıkmasının ardından Hadise'nin kardeşleri Hülya, Derya Açıkgöz, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
"3 POLİS HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ"
Açıkgöz kardeşler, "Annemizin intihar girişimiyle ilgili olan mektubunu; olay yeri inceleme polislerinin sızdırdığını düşünüyoruz" diyerek 3 polis hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.
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