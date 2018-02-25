HADO 23 Nisan'da Akdeniz sularında

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın, Samandağ ve İskenderun’dan Mersin, Gazimağusa ve Beyrut’a kadar uzanan bir güzergahta deniz otobüsü seferleri başlatmak için hazırladığı proje HBB Meclisi’nin onayını aldı. Yalnızca Hatay değil Türkiye için de önem arz eden deniz otobüsü, egemenliğin ulusa verilişinin yıldönümü olan 23 Nisan’da ilk seferini yapacak

HADO 23 Nisan'da Akdeniz sularında

HATAY’IN İKİ BÜYÜK ZAFERİ DENİZ OTOBÜSÜ PROJESİYLE TAÇLANIYOR


HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın üstün çabalarıyla Hatay’a kazandırılan UNESCO gastronomi şehri unvanı ve EXPO 2021 vizyonunun en somut projesi olarak değerlendirilen deniz otobüsü projesi, hem Hatay halkına hem de ulusal ve uluslararası arenaya büyük kazanımlar sağlayacak.


GEMİLER TÜRKİYE’NİN İLK YÜKSEK HIZLI GEMİSİ OLACAK


Proje kapsamında uluslararası sularda yol alacak gemilerin niteliği netleştirildi. Yurt dışından getirtilecek, 45 knot hızlı gemiler Türkiye’de bir ilk olacak. Bu gemilerle, bir seferde 330 kişinin ulaşımı sağlanabilecek. Gemide restoran hizmetleri ve kargo hizmetleri de yer alacak.


CEP YAKMAYAN ULAŞIM VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANACAK


Planlanan seferlerin süreleri ve fiyat tarifesi ise şu şekilde olacak:

İskenderun - Mersin arası 1 saat 48 dakika, 29,50 Türk Lirası,
İskenderun - Gazimağusa arası 2 saat 50 dakika, 149,50 Türk Lirası
Samandağ - Beyrut arası 3 saat 25 dakika, 159,50 Türk Lirası



Kıbrıs’ta 36 bin Hataylının yaşadığı ve Hatay- Mersin arasında kara yolu ile günde 16 bin 500 kişinin seyahat ettiği hususları göz önünde bulundurulduğunda projenin ne denli önemli olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor.


 

HATAY DENİZ YOLU İLE DÜNYAYA AÇILIYOR


Hatay’ın öncelikle Türkiye ile sonra da dünya ile bağlantısı deniz yolu ile de sağlanmış olacak. Lübnan’ın Beyrut kenti ile benzer kadim özelliklere (kültürel, gastronomik) sahip Hatay, arasındaki bağ güçlenecek.


ORTADOĞU’DA SULAR DURULDUĞUNDA LAZKİYE SEFERLERİ DE PLANLAR ARASINDA


HBB, bölgesel sorunlar ortadan kalktığında ve Suriye’de barış iklimi hakim oluğunda Hatay-Lazkiye seferlerinin de başlatılabileceğini açıkladı. 


 

EXPO VE GASTRONOMİ KENTİ HATAY GÜNEY AVRUPA’YA DENİZ YOLUYLA BAĞLANACAK


Projenin başat vizyonu arasında EXPO ve Gastronomi kenti Hatay’ı deniz yoluyla Güney Avrupa’ya bağlamak da yer alıyor. Bu sayede Günay Avrupa’dan  kurvaziyer turizmle kadim kent Hatay’ı ziyarete gelen turist sayısında ciddi oranda artış sağlanacak.

 


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