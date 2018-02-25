HADO 23 Nisan'da Akdeniz sularında

HATAY’IN İKİ BÜYÜK ZAFERİ DENİZ OTOBÜSÜ PROJESİYLE TAÇLANIYOR



GEMİLER TÜRKİYE’NİN İLK YÜKSEK HIZLI GEMİSİ OLACAK



CEP YAKMAYAN ULAŞIM VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANACAK

HATAY DENİZ YOLU İLE DÜNYAYA AÇILIYOR



ORTADOĞU’DA SULAR DURULDUĞUNDA LAZKİYE SEFERLERİ DE PLANLAR ARASINDA

EXPO VE GASTRONOMİ KENTİ HATAY GÜNEY AVRUPA’YA DENİZ YOLUYLA BAĞLANACAK

Yusuf Cevahir

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın üstün çabalarıyla Hatay’a kazandırılan UNESCO gastronomi şehri unvanı ve EXPO 2021 vizyonunun en somut projesi olarak değerlendirilen deniz otobüsü projesi, hem Hatay halkına hem de ulusal ve uluslararası arenaya büyük kazanımlar sağlayacak.Proje kapsamında uluslararası sularda yol alacak gemilerin niteliği netleştirildi. Yurt dışından getirtilecek, 45 knot hızlı gemiler Türkiye’de bir ilk olacak. Bu gemilerle, bir seferde 330 kişinin ulaşımı sağlanabilecek. Gemide restoran hizmetleri ve kargo hizmetleri de yer alacak.arası 1 saat 48 dakika, 29,50 Türk Lirası,arası 2 saat 50 dakika, 149,50 Türk Lirasıarası 3 saat 25 dakika, 159,50 Türk LirasıKıbrıs’ta 36 bin Hataylının yaşadığı ve Hatay- Mersin arasında kara yolu ile günde 16 bin 500 kişinin seyahat ettiği hususları göz önünde bulundurulduğunda projenin ne denli önemli olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor.Hatay’ın öncelikle Türkiye ile sonra da dünya ile bağlantısı deniz yolu ile de sağlanmış olacak. Lübnan’ın Beyrut kenti ile benzer kadim özelliklere (kültürel, gastronomik) sahip Hatay, arasındaki bağ güçlenecek.HBB, bölgesel sorunlar ortadan kalktığında ve Suriye’de barış iklimi hakim oluğunda Hatay-Lazkiye seferlerinin de başlatılabileceğini açıkladı.Projenin başat vizyonu arasında EXPO ve Gastronomi kenti Hatay’ı deniz yoluyla Güney Avrupa’ya bağlamak da yer alıyor. Bu sayede Günay Avrupa’dan kurvaziyer turizmle kadim kent Hatay’ı ziyarete gelen turist sayısında ciddi oranda artış sağlanacak.