Hafıza kartları, PC’lerden daha geniş bir kapasiteye sahip

Adem Özdoğan

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte depolama alanı kavramlarında da önemli değişmeler oldu. Bu durumu basit bir şekilde somutlaştırmak mümkün. Hala sevilerek oynanan GTA Vice City ilk çıktığında yalnızca 2CD’ye sığabiliyordu. Yani oyunun toplam boyutu 1.4GB’tan daha azdı. Son çıkan GTA V ise ekstraları ile birlikte 50 GB’tın üstünde bir alan kaplıyor. Hal böyle olunca, mekanik depolama aletlerinden tutun dakadar pek çok alanda önemli gelişmeler yaşandı.Günümüzde microSDönemi tartışılmaz. Her ne kadar artık yeni model üst segment telefonlar hafıza kartlarını desteklemiyor olsa da hala veri depolama ve veri saklamanın en etkin yollarından birisi hafıza kartları. Bu kartların en önemli avantajı oldukça küçük boyutlarda olmaları.Keza yanınızda 512GB’lık bir haricitaşımak sizin için angarya gibi gelebilir. Fakat 512GB’lık bircüzdanınızda bile kolaylıkla taşıyabilirsiniz.İngiltere kökenli bir şirket olantarafından geliştirilen yeni microSD, kullanıcılar için muazzam bir çözüm sunuyor. Tam 512GB’lık kapasiteye sahip olan kart, tüm MicroSD kart yuvası olan cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Saniyede 80MB aktarım hızına sahip olan karın 5 yıllık garanti süresinin bulunduğunu da belirtelim.Önümüzdeki günlerde’de satışa çıkacak olan kartın, kısa süre sonra Avrupa’nın genelinde de raflardaki yerini alması bekleniyor.