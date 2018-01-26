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Hafıza kartları, PC’lerden daha geniş bir kapasiteye sahip

Günümüzde microSD kartların önemi tartışılmaz. Her ne kadar artık yeni model üst segment telefonlar hafıza kartlarını desteklemiyor olsa da hala veri depolama ve veri saklamanın en etkin yollarından birisi hafıza kartları.

Hafıza kartları, PC’lerden daha geniş bir kapasiteye sahip
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte depolama alanı kavramlarında da önemli değişmeler oldu. Bu durumu basit bir şekilde somutlaştırmak mümkün. Hala sevilerek oynanan GTA Vice City ilk çıktığında yalnızca 2CD’ye sığabiliyordu. Yani oyunun toplam boyutu 1.4GB’tan daha azdı. Son çıkan GTA V ise ekstraları ile birlikte 50 GB’tın üstünde bir alan kaplıyor. Hal böyle olunca, mekanik depolama aletlerinden tutun da hafıza kartlarına kadar pek çok alanda önemli gelişmeler yaşandı.

Günümüzde microSD kartların önemi tartışılmaz. Her ne kadar artık yeni model üst segment telefonlar hafıza kartlarını desteklemiyor olsa da hala veri depolama ve veri saklamanın en etkin yollarından birisi hafıza kartları. Bu kartların en önemli avantajı oldukça küçük boyutlarda olmaları.

Keza yanınızda 512GB’lık bir harici HDD taşımak sizin için angarya gibi gelebilir. Fakat 512GB’lık bir hafıza kartını cüzdanınızda bile kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

İngiltere kökenli bir şirket olan Integral Memory tarafından geliştirilen yeni microSD kart, kullanıcılar için muazzam bir çözüm sunuyor. Tam 512GB’lık kapasiteye sahip olan kart, tüm MicroSD kart yuvası olan cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Saniyede 80MB aktarım hızına sahip olan karın 5 yıllık garanti süresinin bulunduğunu da belirtelim.

Önümüzdeki günlerde İngiltere’de satışa çıkacak olan kartın, kısa süre sonra Avrupa’nın genelinde de raflardaki yerini alması bekleniyor.



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