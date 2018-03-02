Hafriyat kamyonu yine can aldı

Kartal’da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kalarak sürüklenen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonu yine can aldı
Kartal Cevizli Köroğlu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altun, hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaklaşık 3 metre sürüklenerek aracın altında kalmıştı. İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü vatandaşların uyarıları sonucu kazayı fark etmiş ve aracı durdurmuştu.

HAYATINI KAYBETTİ


Yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, hafriyat kamyonunun sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

Nuray Altun, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 

(İHA)


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