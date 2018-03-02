Hafriyat kamyonu yine can aldı

HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Nuri Turan

Kartal Cevizli Köroğlu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altun, hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaklaşık 3 metre sürüklenerek aracın altında kalmıştı. İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü vatandaşların uyarıları sonucu kazayı fark etmiş ve aracı durdurmuştu.Yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, hafriyat kamyonunun sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.Nuray Altun, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.(İHA)