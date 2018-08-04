Hafta sonu altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

ABD ile yaşanan kriz döviz fiyatlarını artırırken altında da yükseliş yaşandı. Yatırımcılar tüm hafta boyunca en çok gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak edip araştırma yaptı. Geçen haftaya 190 TL seviyesinden başlayan gram altın günbegün artarak cuma gününü 198,52 TL'den kapattı. Çeyrek altın ise pazartesi gününe 321 TL'den başlayıp cuma günü kapanışı 324,66 TL'den yaptı.

HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

198,23 liradan alınırken, 198,75 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 317,24 liradan alınırken 324,66 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 632,49’dan alınırken 649,33 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1268,95 TL'den alınırken 1294,68 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1300,00 liradan alınıp 1313,00 liradan alıcı buluyor.



