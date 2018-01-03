Hafta sonu Güney Marmara'ya bahar geliyor! (Hafta sonu hava nasıl?)

YILLARDIR SICAKLIK ORTALAMASI 9,4'TÜ, ŞİMDİ 18'İ GÖRECEK

Yusuf Cevahir

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’denda mevsim normallerinin 5 ila 9üzerinde seyredecek.'nden alınan bilgiye göre,’da hava sıcaklıkları, hafta sonunda 18 dereceye kadar çıkacak.Uzun yıllar ocak ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 9,4 derece olan’da, en yüksek sıcaklığın 6 Ocak Cumartesi günü 14, 7 Ocak Pazar günü ise 18 dereceyi bulması bekleniyor.’de de hava sıcaklığının, uzun yıllar ocak ayı ortalamasının 5 ila 8 derece üzerine çıkarak cumartesi 14, pazar ise 17 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.ve’da da en yüksek hava sıcaklığının pazar günü mevsim normallerinin yaklaşık 7 derece üzerinde seyrederek 17 derece olacağı öngörülüyor.Hafta sonu Güney Marmara’da yağış beklenmiyor.