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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Hatay, Gaziantep , Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'ın güneyi ile yarın sabah saatlerinden itibaren Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bugün Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 

İSTANBUL VE ANKARA  YAĞMURLU


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13
İstanbul: Çok bulutlu, bugün Anadolu yakası kısa süreli olmak üzere yer yer hafif yağmurlu 9
İzmir: Az bulutlu ve açık 16
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli olmak üzere yer yer hafif yağmurlu geçecek. Rüzgarın doğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olması, il genelinde toz taşınımının görülmesi bekleniyor 20
Antalya: Parçalı zamanla az bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu 12
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 5
Diyarbakır: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bugün güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor 11


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