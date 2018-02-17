Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı

İSTANBUL VE ANKARA YAĞMURLU

Erdinç Şahin

Genellikle yağmur ve sağanak,'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra'ın güneyi ile yarın sabah saatlerinden itibarençevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bugün Doğudoğusu ilenun batısında; Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13İstanbul: Çok bulutlu, bugün Anadolu yakası kısa süreli olmak üzere yer yer hafif yağmurlu 9İzmir: Az bulutlu ve açık 16Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli olmak üzere yer yer hafif yağmurlu geçecek. Rüzgarın doğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olması, il genelinde toz taşınımının görülmesi bekleniyor 20Antalya: Parçalı zamanla az bulutlu 22Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu 11Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu 12Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 5Diyarbakır: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bugün güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor 11