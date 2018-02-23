Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, canlı yayında yaptığı açıklamada "Kar geliyor ama Avrupa'ya geliyor. Buradan bize düşen pay ancak fırtına, sert soğuklar ve sağanak yağış şeklinde. İstanbul'da hafta sonunda hava soğuk ama kar yapmıyor. Pazar günü sıcaklık 5-6 derece olacak. Fırtınayla birlikte sıfırın altında hissedeceğiz. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi.
Bünyamin Sürmeli, Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görülebileceğini kaydetti. Soğukların cumartesi gecesi başlayıp pazartesi öğlene kadar devam edeceğini anlatan Bünyamin Sürmeli, benzer bir dalganın ayın 28'inde de yaşanacağına dikkat çekti.
HAZİRAN SONU TEMMUZ BAŞI DİKKAT!
Mart ayının ortalarında kuzey bölgelerde bile 20'li derecelerin görülebileceğini kaydeden Bünyamin Sürmeli şöyle devam etti: "Kışı sıcak geçen yıllarda yaz sıcakları tavan yapar genellemesi doğru değil. Şu anki verilerdeki görüntü yaza giriş yani haziran sonu temmuz başı aşırı sıcak geçme ihtimali var. Sıcak bir yaz girişi olabilir. Yazın tamamı için durum net değil."
Senim Tanay