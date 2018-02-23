Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?

HAZİRAN SONU TEMMUZ BAŞI DİKKAT!

Senim Tanay

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, canlı yayında yaptığı açıklamada "Kar geliyor ama Avrupa'ya geliyor. Buradan bize düşen pay ancak fırtına, sert soğuklar ve sağanak yağış şeklinde. İstanbul'da hafta sonunda hava soğuk ama kar yapmıyor. Pazar günü sıcaklık 5-6 derece olacak. Fırtınayla birlikte sıfırın altında hissedeceğiz. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi.Bünyamin Sürmeli, Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görülebileceğini kaydetti. Soğukların cumartesi gecesi başlayıp pazartesi öğlene kadar devam edeceğini anlatan Bünyamin Sürmeli, benzer bir dalganın ayın 28'inde de yaşanacağına dikkat çekti.Mart ayının ortalarında kuzey bölgelerde bile 20'li derecelerin görülebileceğini kaydeden Bünyamin Sürmeli şöyle devam etti: