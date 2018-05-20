Haftanın dedikodusu: Kapıda rezalet çıktı

Geçenlerde arkadaşları ile Beyoğlu’ndaki bir kulübe gitmiş. Yanında eşi yokmuş!!!

Kulübün görevlileri “Kusura bakmayın, sizi bu halde içeri alamayız” diye uyarmış. Çünkü yıldızımız öyle bir mini etek giymiş ki, iç çamaşırı görünüyormuş.

Dekoltesi ise sınırları zorluyormuş. Alkollü olduğu da açıkça belliymiş.

İÇERİ ALMADILAR!

Bu halde kulübe alınmayınca sinirlenen yıldızımız şöyle bağırmış: “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?” Karşılığında şu cevabı almış: “Sizi tanıyoruz ama kulübün kuralları var. Böyle içeri giremezsiniz.”

'KOVUN GİTSİN'

Hırslı, azimli sarışın güzelimiz ne yapmış dersiniz?

Kapıda 20 dakika bağırıp çağırmış.

Hatırı sayılır kankalarını telefonla aramış. Sonunda yöneticilerden biri kapıya talimat vermiş: “Bırakın girsin, rezalet çıkartmaya meyilli. İçeride taşkınlık yaparsa hemen kapının önüne koyun.”