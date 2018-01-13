Haftanın MVP'si Zoran Dragic

Erdinç Şahin

'de 17. maç döneminin en değerli oyuncusuforması giyenoldu.Sloven oyuncu, temsilcimiz Anadolu Efes'in Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup ettiği karşılaşmada 24 sayı, 4 asist ve toplam 34 verimlilik puanıyla yıldızlaştı.Dragic, elde ettiği 34 verimlilik puanıyla kariyerindeki ikinci MVP ödülüne ulaştı.Zoran Dragic'in 24 sayısı da kariyerinin en yüksek rakamı oldu.Sloven oyuncu, 24 sayısını hiç atış kaçırmadan üretti. 4 iki sayılık atış, 3 üçlük isabeti, 7 serbest atış isabeti sağladı. 24 sayısı EuroLeague tarihinde hiç atış kaçırmadan ulaşılan en yüksek üçüncü skor oldu.Dragic'in yanı sıra Anadolu Efes de 361 maçlık EuroLeague kariyerinde takım halinde en yüksek üçüncü toplam sayısına ulaştı.