Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Haftanın MVP'si Zoran Dragic

Turkish Airlines EuroLeague'de 17. maç döneminin en değerli oyuncusu Anadolu Efes forması giyen Zoran Dragic oldu. 

Haftanın MVP'si Zoran Dragic
Turkish Airlines EuroLeague'de 17. maç döneminin en değerli oyuncusu Anadolu Efes forması giyen Zoran Dragic oldu. 

Sloven oyuncu, temsilcimiz Anadolu Efes'in Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup ettiği karşılaşmada 24 sayı, 4 asist ve toplam 34 verimlilik puanıyla yıldızlaştı. 

Dragic, elde ettiği 34 verimlilik puanıyla kariyerindeki ikinci MVP ödülüne ulaştı. 

Zoran Dragic'in 24 sayısı da kariyerinin en yüksek rakamı oldu. 

Sloven oyuncu, 24 sayısını hiç atış kaçırmadan üretti. 4 iki sayılık atış, 3 üçlük isabeti, 7 serbest atış isabeti sağladı. 24 sayısı EuroLeague tarihinde hiç atış kaçırmadan ulaşılan en yüksek üçüncü skor oldu. 

Dragic'in yanı sıra Anadolu Efes de 361 maçlık EuroLeague kariyerinde takım halinde en yüksek üçüncü toplam sayısına ulaştı. 
Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Arda formayı giydi

Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Arda formayı giydi
Cenk Tosun'un maçı hangi kanalda?

Cenk Tosun'un maçı hangi kanalda?
Son dakika- Moussa Sow resmen Bursaspor'a transfer oldu

Son dakika- Moussa Sow resmen Bursaspor'a transfer oldu
Son dakika - Burak Yılmaz transfer teklifini açıkladı

Son dakika - Burak Yılmaz transfer teklifini açıkladı
Aykut Kocaman: Fernandao hiçbir yere gitmeyecek!

Aykut Kocaman: Fernandao hiçbir yere gitmeyecek!
Altınordulu Erce'ye Galatasaray kancası

Altınordulu Erce'ye Galatasaray kancası
Göztepe’ye kötü haber!

Göztepe’ye kötü haber!
Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi hakkında şok iddia!

Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi hakkında şok iddia!
Trabzonspor Loic Remy'yi bitiriyor

Trabzonspor Loic Remy'yi bitiriyor
Şenol Güneş bol paslı oyuna dönmek istiyor

Şenol Güneş bol paslı oyuna dönmek istiyor
Tolgay Arslan: Beşiktaş'ın olduğu yerde başka favori olamaz!

Tolgay Arslan: Beşiktaş'ın olduğu yerde başka favori olamaz!