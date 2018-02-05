Hain saldırıda Konkurs izi

HAC BİLAL KÖYÜ DE TAMAM



935 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Başbakan Yıldırım: 94 roket füze saldırısı yapıldı

İdil Janet Demiray

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’e farklı cephelerden ilerleyişi devam ederken, önceki gün teröristlerin TSK’ya ait tankı vurmaları sonucu 5 tank mürettabatı ile tank yanındaki bir askerin şehit düştüğü Şeyh Horoz bölgesi ile Darmık Dağı çevresi savaş uçakları ve Fırtına obüsleriyle bombalandı.Bombalanan bölgelerde çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, Darmık yakınındaki Bülbül ile Huruz Dağı’nın bazı yerleri teröristlerden temizlendi. Öte yandan, güvenlik kaynakları önceki gün Şeyh Horoz’da TSK’ya ait Leopard tankına yönelik saldırının Rus yapımı güdümlü tanksavar silahlarından 9M113 Konkurs ile yapıldığını değerlendiriyor.TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü PYD/PKK’dan kurtardı. Hac Bilal, Şeyh Hadid belde merkezine açılan otoyollara hâkim bir yükseklikte bulunuyor.Darmık Dağı çevresinde insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargâh olarak kullandıkları binalar da dün sabahtan itibaren savaş uçakları, sınır hattında konuşlu birliklerce çok namlulu roketatar ve Fırtına obüsleriyle vuruldu. Teröristlerden temizlenen bölgelere giren Türk askerinin, terör örgütü PKK/YPG’nin kullandığı binalardaki el yapımı patlayıcılarla tuzaklamalar ile mayına karşı arama ve temizleme çalışmaları da gün boyu devam etti.Genelkurmay, dün yaptığı açıklamada harekât boyunca etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 935 olduğunu duyurdu.Güvenlik kaynakları önceki gün Şeyh Horoz’da TSK’ya ait Leopard tankına yönelik saldırının Rus yapımı güdümlü tanksavar silahlarından 9M113 Konkurs ile yapıldığını değerlendiriyor. NATO kod adı ‘AT-5 Spandrel’ olan bu tanksavarın roketi yarı otomatik güdümlü ve komuta edenin optik cihaz üzerinden güdümleme/bakış sinyalizasyon sistemiyle hedefe uçuyor.(Hürriyet)