Haiti cinsel istismar soruşturması nedeniyle Oxfam'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı

Haiti devam eden cinsel istismar soruşturması nedeniyle uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı

Haiti cinsel istismar soruşturması nedeniyle Oxfam'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı
Haiti Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Aviol Fleurant, yaptığı açıklamada, çalışanları hakkındaki cinsel istismar soruşturması nedeniyle yardım kuruluşunun ülkedeki faaliyetlerinin 2 aylığına durdurulduğunu bildirdi.

İngiliz Times gazetesinin şubat ayında yayımladığı araştırmada, 2010 depreminin ardından Haiti'ye yönelik yardım faaliyeti sırasında yaşanan cinsel istismar vakalarına dair yapılan iç soruşturmanın ardından görevini suistimal etmekle suçlanan 3 Oxfam çalışanının istifa ettiği, 4 çalışanın ise kovulduğu ortaya çıkmıştı.

OXFAM YETKİLİLERİ HAİTİ'DEKİ CİNSEL İSTİSMARIN ÜZERİNİ ÖRTMEKLE SUÇLANMIŞTI


Kuruluşun olaya dair hazırladığı gizli raporda, söz konusu kişilerin muhtaç durumdaki insanlara yardım karşılığı cinsel istismarda bulunmakla suçlandığına, cinsel istismara uğrayanların bir bölümünün "reşit olmayabileceğine" dikkat çekilmişti.

Haberin yayımlanmasının ardından Oxfam yetkilileri, olayın üzerini örtmekle suçlanmış, gönüllü olarak kuruluşun elçiliğini ve sözcülüğünü yapan çok sayıda ünlü durumu protesto ederek desteklerini çektiğini açıklamıştı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

UNICEF Başkan Yardımcısı Justin Forsyth istifa etti

UNICEF Başkan Yardımcısı Justin Forsyth istifa etti
Rusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına ret

Rusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına ret
Suudi Arabistan'da ilk opera gösterisi

Suudi Arabistan'da ilk opera gösterisi
Doğu Guta’da 5 günde 370 kişi hayatını kaybetti

Doğu Guta’da 5 günde 370 kişi hayatını kaybetti
Hollanda Parlamentosu'ndan skandal 1915 kararı

Hollanda Parlamentosu'ndan skandal 1915 kararı
Lavrov'dan açıklamalar: Avrupa'daki durum sağlıklı değil

Lavrov'dan açıklamalar: Avrupa'daki durum sağlıklı değil
Makedonya’da Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma top mermileri bulundu

Makedonya’da Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma top mermileri bulundu
Benin Cumhurbaşkanı idam cezasını kaldırdı

Benin Cumhurbaşkanı idam cezasını kaldırdı
Ordu NATO testinde başarısız oldu Genelkurmay başkanı görevden alındı

Ordu NATO testinde başarısız oldu Genelkurmay başkanı görevden alındı
Kosova Meclisi Genel Kurulu başlamadan bitti

Kosova Meclisi Genel Kurulu başlamadan bitti
İsrail askerleri Filistinli genci döverek öldürdü

İsrail askerleri Filistinli genci döverek öldürdü