15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Hakan Atilla davasında mahkeme yeniden toplanacak

ABD’deki davada hakkındaki altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları, mahkemeye yeni bir beraat başvurusu yapmayacaklarını belirttiler
 

Hakan Atilla davasında mahkeme yeniden toplanacak
Jürinin 3 Ocak’taki Atilla’nın mahkumiyet kararından sonra  24 Ocak'ta mahkemeye delillerin yetersizliğinden dolayı ikinci defa beraat kararı için başvuracaklarını açıklamalarına rağmen, mahkemeye verilen dilekçede Atilla’nın bu istekten vazgeçtiği ve 15 Aralık tarihinde yapılan benzer başvuruyla devam edeceklerini belirttiler.

BERAAT BAŞVURUSU GEÇERLİ KALACAK


Böylece Hakan Atilla’nın daha önceki beraat başvurusu geçerli kalacak.

Atilla'nın avukatlarının duruşmada usulsüz delillerin gösterildiği ve şaibeli şahitlerin dinlendiğini, ayrıca jüriye yetersiz deliller gösterildiğini ileri sürmüşlerdi.

Hürriyet'ten Razi Canikgil'in haberine göre; Hakim Richard Berman, bugün yayınladığı kararında başsavcılığa 29 Ocak tarihine kadar karşılık vermelerini isterken,  Atilla’nın ikinci başvurusundan kendi rızası ve bilinçli olarak vazgeçtiğini söylemesi için tarafları 6 Şubat günü yeniden mahkemeye çağırdı.

DURUŞMA 11 NİSAN'DA


Atilla’nın ceza duruşması ise 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Hakim Berman, Adalet Bakanlığı'nın bağımsız  şartlı tahliye memuru dava dosyasını inceledikten sonra Atilla ile bir mülakat yapacak ve hakime verilebilecek ceza ve uygulanabilecek ceza indirimleri  üzerine bir rapor sunacak.  

Hakan Atilla, temyiz davasını ise ceza süresi belirlendikten sonra açabilecek. Temyiz davasının en az bir yıl sürmesi bekleniyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mustafa Sarıgül, Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Mustafa Sarıgül, Afrin şehitleri için mevlit okuttu
Sembolik 'kıyamet saati' 30 saniye ileri alındı!

Sembolik 'kıyamet saati' 30 saniye ileri alındı!
Son Dakika... TSK'dan flaş Afrin açıklaması

Son Dakika... TSK'dan flaş Afrin açıklaması
39 yıllık hasret mutlu sonla bitti

39 yıllık hasret mutlu sonla bitti
Mayın arama köpeği Ayevi Afrin’de Mehmetçik’in gözü olacak

Mayın arama köpeği Ayevi Afrin’de Mehmetçik’in gözü olacak
Dışişleri'nden Yunanistan Başbakanı Çipras'a tepki

Dışişleri'nden Yunanistan Başbakanı Çipras'a tepki
Kaçak göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Kaçak göçmenleri Mehmetçik kurtardı
2017 Hava Kirliliği Raporu açıklandı

2017 Hava Kirliliği Raporu açıklandı
Sivas’ta engelli ve hamilelere idari izin

Sivas’ta engelli ve hamilelere idari izin
Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Ali Dede hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da