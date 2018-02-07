Hakan Atilla’nın beraat talebi reddedildi

CEZA DURUŞMASI 11 NİSAN'DA

NE OLMUŞTU?

Hakan Atilla'nın beraat talebinin görüşüleceği duruşma iptal edildi

Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Hakan Atilla kimdir?)

Mehmet Nuri Turan

Hakan Atilla’nın avukatları tarafından yapılan savunmada yargıç Richard Berman’dan delil yetersizliği nedeniyle tüm suçlamaların düşürülmesi talebinde bulunmuştu. Yargıç Berman, Atilla’ya yönelik suçlamalar ile ilgili delillerin yeterli olduğu gerekçesiyle beraat talebini kabul etmedi.Bilindiği üzere Jüri, Atilla’ya yapılan suçlamalardan 5’inden suçlu bulmuştu. Atilla’nın ceza duruşması ise 11 Nisan’da yapılacak.Jüri, Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.Halk Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.NEW YORK (İHA)