Hakan Atilla'nın beraat talebinin görüşüleceği duruşma iptal edildi

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NE OLMUŞTU?

Hakan Atilla davasında yargıç Berman'dan sürpriz talep

Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Hakan Atilla kimdir?)

Mehmet Nuri Turan

Atilla'nın avukatları, davanın yargıcı Richard Berman'ın 6 Şubat'ta yapılmasını talep ettiği bu duruşmanın ''avukat ve müvekkil arasındaki ilişkiye kanuni dayanağı bulunmayan ve yersiz bir müdahale'' olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi talebinde bulundu.Atilla, avukatları aracılığıyla mahkemeye beraati konusunda yeni bir başvuruda bulunmayacağını bildirerek, Yargıç Berman'dan delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine ilişkin yapmış olduğu 15 Aralık 2017 tarihli başvuruyu değerlendirmesini talep etmişti.Bunun üzerine Atilla'nın 15 Aralık'taki beraat talebine ilişkin kararını henüz açıklamayan ve bu hakkı saklı tutarak daha sonra karar vereceğini belirten davanın yargıcı Berman, Atilla'nın yeni bir başvuru yapma hakkından ''bilerek ve isteyerek mi vazgeçtiğini'' öğrenmek için 6 Şubat'ta bir duruşma düzenlenmesine karar vermişti.Savunma makamı, Berman'ın yeni bir duruşma düzenlenmesi talebiyle Atilla ve avukatları arasındaki ilişkiye müdahalede bulunduğu, stratejik ve taktiksel kararların müvekkil ile istişare edildikten sonra verildiği ve bu konunun duruşma düzenlenmeden yine avukatlarla görüşülebileceği gerekçesiyle yarınki duruşmanın iptal edilmesini talep etti.Yargıç Berman ise savunmanın bu talebini kabul etti. Ceza duruşması ise 11 Nisan'da yapılacak.Savunma makamı, savcılığın 15 Aralık'ta Atilla'nın iş adamı Reza Zerrab ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olduğunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle mahkemeden delil yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi ve müvekkillerinin beraat etmesi talebinde bulunmuştu.Yargıç Berman, bu talebe ilişkin kararını henüz açıklamadı.Jüri, Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.Halk Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.AA