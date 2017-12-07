Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı



BANA 150 MİLYON DOLAR KALDI

SORGU ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI





‘ATİLLA’NIN TUTUKLANDIĞINI DUYDUĞUMDA ŞOKE OLDUM’

İdil Janet Demiray

FBI ajanları Jennifer McReynolds ve Scott Giessler sorgunun başında kendilerini tanıtıp kimliklerini gösteriyor.Küçük bir odada kendisinesoruşturmasıyla ilgili tutuklandığı anlatılan, İngilizce başladığı konuşmasına Türkçe devam ederek, “Benim Reza ile hiçbir şahsi işlemim yok. Bankanın Reza’yla yapmış olduğu işlemler vardır. Benim şahsımla ilgili bir konu değil. Benimle ilgili olsa Amerika’da ne işim var? Aptala mı benziyorum” diye tepki gösteriyor.ajanları ise ellerindeile aralarında geçen konuşmaların dinleme kayıtları olduğunu söylüyor.Attila sorgu sırasında bir noktada, “Elinizden geleni yapın. Ben hükümet görevlisiyim. Bu yüzden büyük ihtimalle bu davayı takip etmeyi isteyeceklerdir” diyor.Atilla ajanlarla diyaloğunda, “500 milyon dolarlık fon sağlama işimiz var. Bu her şeyi bozacak” da diyor.Reza Zarrab, önceki günkü duruşmada Hakan Atilla’nın avukatı Cathy Fleming’in “Bu işten genel olarak ne kadar kazandınız” sorusuna “100 ile 150 milyon dolar arasında” diye yanıt verdi. İran’la yapılan altın ve gıda ticaretinde Halkbank’ın yüzde 1 komisyon aldığını öne süren Zarrab, bu işten herkesin para kazandığını, bankanın komisyonunu ve diğer rüşvetleri ödeyip masrafları düştükten sonra kendisine yapılan toplam işten binde 4 ya da binde 5 kaldığını, bunun da 100 ile 150 milyon dolara denk geldiğini belirtti. Kendisine 150 milyon dolar kaldığı düşünüldüğünde toplam rakam 30 milyar dolarlık ‘ticaret’e denk geliyor.ABD’nin İran yaptırımlarını delme davasında New York’ta tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 27 Mart’ta FBI tarafından gözaltına alınır alınmaz yapılan sorgusunun görüntüleri ortaya çıktıReza Zarrab’ın çapraz sorgusuna dün de devam edildi. Atilla’nın avukatları tarafından sıkıştırılan Zarrab, “Atilla’nın tutuklandığını duyduğunda şoke olduğunu” söyledi.Zarrab’ın bir Halkbank çalışanıyla yaptığı konuşma dinletildikten sonra avukat Fleming, Zarrab’ın çalışanı yanlış yönlendirdiğini vurguladı. Zarrab da yalan söylediğini “telefonda hiç açık konuşmadıklarını, alt kademinin hiçbir şeyden haberi olmadığını” belirtti.Zarrab, Süleyman Aslan’la sık sık internetten ve yüz yüze konuştuğunu fakat Atilla’nın kendisine yüz yüze görüşme teklifinde bulunduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını ifade etti. Zarrab, 10 Nisan 2013’te Atilla’ya hayali gıda ticaretiyle ilgili yalan söylediğini kabul etti.(Hürriyet)