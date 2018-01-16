Hakan Balta'nın lisansı çıkartıldı

TERİM HAKAN'LA ÖZEL İLGİLENDİ

Erdinç Şahin

döneminde kadro dışı bırakılanformasına kavuşuyor.takımın başına geçmesiyle antrenmanlara yeniden başlayan ve kampa dahil edilenkampındaki performansı ile de hocasından tam not aldı.Özellikle sol bek transferinde sonuç bekleyenantrenmanlardabu bölgede deneyerek rekabet yarattı.İlk yarıda lisansı çıkarılmadığı için resmi maça çıkamayan Hakan Balta, ikinci yarı geniş kadroda kendisine yer bulacak. Deneyimli futbolcunun fiziksel durumuna göre ilk 11'de de değerlendirilebileceği belirtildi. Fatih Terim, Antalya kampında Hakan Balta ile yakından ilgilenerek, ona ihtiyacı olduğunu söyledi ve kendisine olan güvenini ortaya koydu.2007-2008 sezonundatransfer edilen 34 yaşındaki futbolcununformasıylabulunuyor. (Ntv Spor)