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Hakan Balta'nın lisansı çıkartıldı

Galatasaray'da Hakan Balta ligin ikinci yarısında sahalara geri dönüyor. Deneyimli futbolcunun lisansı çıkarıldı.

Hakan Balta'nın lisansı çıkartıldı
Galatasaray'da Igor Tudor döneminde kadro dışı bırakılan Hakan Balta, formasına kavuşuyor.

Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle antrenmanlara yeniden başlayan ve kampa dahil edilen Hakan Balta, Antalya kampındaki performansı ile de hocasından tam not aldı. 

Özellikle sol bek transferinde sonuç bekleyen Terim, antrenmanlarda Hakan Balta ve Latovlevici'yi bu bölgede deneyerek rekabet yarattı. 
 

TERİM HAKAN'LA ÖZEL İLGİLENDİ


İlk yarıda lisansı çıkarılmadığı için resmi maça çıkamayan Hakan Balta, ikinci yarı geniş kadroda kendisine yer bulacak. Deneyimli futbolcunun fiziksel durumuna göre ilk 11'de de değerlendirilebileceği belirtildi. Fatih Terim, Antalya kampında Hakan Balta ile yakından ilgilenerek, ona ihtiyacı olduğunu söyledi ve kendisine olan güvenini ortaya koydu.

2007-2008 sezonunda Manisaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. (Ntv Spor)


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