Hakan Çalhanoğlu harekâtı

GATTUSO DA TUTMUYOR

Erdinç Şahin

’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına şimdiden düğmeye bastı.’la da anılan’nu listesine aldığı öğrenildi.Teknik direktör’ın, 10 numara pozisyonunda oynatmak istediği Hakan’ın kiralık olarak alınması konusunda yönetime rapor verdiği bildirildi. Bu sezon başında22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devinin yolunu tutan 23 yaşındaki atak orta saha oyuncusu, iyi başladığı sezonda takımın da kötü sonuçlar alması sonrasında inişli çıkışlı bir grafik sergilemişti.10 numaralı formanın sahibi olan milli futbolcu,kovulması ve yerine kulübün eski futbolcusu olangelmesiyle de düzenli olarak ilk 11’de yine şans bulamadı.Son olarakçeyrek finalinde İnter’i 1-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren yıldız futbolcunun, düzenli olarak oynamak istediği ve bu yüzdensıcak baktığı konuşuluyor.konusunda önümüzdeki günlerde flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.