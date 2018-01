Hakan Çalhanoğlu'na iftira atılmış!

Anita Latifi ve Hakan Çalhanoğlu davası başladı! Şantaj iddiası...

"HEPSİNDE KORUNDUM"

Erdinç Şahin

'da futbol oynayan'nun şantaj davası sona erdi. İlişki yaşadıktan sonra ayrıldığı’nu arayıp Latifi, “Senden hamileyim. 250 bin euro verirsen kürtaj yapacağım. Aksi takdirde basına her şeyi anlatırım” demişti.şikayeti üzerine yapılan soruşturmanın ardından karar verildi. Şarkıcı'ye yalancı şahitlik yapma ve milli futbolcuya itiraf atma gerekçesiyle 70 saat sosyal hizmetlerde görev yapma cezası verildi.“Yalan söylemiş! Hakan’ı suçlayan şarkıcı cezalandırıldı” başlığı ile yer verdiği haberde, hamile kaldığını iddia ederek Milan'lı futbolcudan para talep eden ve bu olay sonrasında kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Latifi'nin iftira attığı ortaya çıktı.bir gazeteci ile işbirliği yapıp, milli futbolcuşantajla 250 bin euro para istemişti. İlişki yaşadıktan sonra ayrıldığıarayıp Latifi, “Senden hamileyim. 250 bin euro verirsen kürtaj yapacağım. Aksi taktirde basına her şeyi anlatırım” demişti. Hakan Çalhanoğlu’nun şikayeti üzerine yapılan soruşturmanın ardında açılan davanın ilk duruşmasıgörüldü. İlk duruşmada taraflar hazır bulundu., “Yakın bir arkadaşlığımız oldu. Birlikte de olduk. Ama ilişki sırasında hep dikkatli davrandım ve korundum” dedi.Hakan Çalhanoğlu eski sevgilisiyle yaklaşık 10 kez birlikte olduğunu ve daha sonra ilişkilerinin bittiğini anlattı.Latifi’nin de hamile kalmadığı ortaya çıkmıştı. Sanık Latifi’nin avukatı duruşma sonrası gazetecilere, “Çalhanoğlu’nun 10 kez birlikte olduğu müvekkilimle her seferinde korunduğu konusunda şüpheliyim” dedi.