Hakan Çalhanoğlu sarışın güzelle sarmaş dolaş!

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

(Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu)

Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım' demişti.

İBİZA'DA SARMAŞ DOLAŞ!

Hamile olan eşinden boşanma kararını açıklamasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi.

Hakan Çalhanoğlu İbiza'da bir gece kulübünde sarışın bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi.

BREZİLYALI GÜZELLE EĞLENMİŞTİ

Geçtiğimiz 10 Temmuz'da Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalya Milano'daki Just Cavalli Club'da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çekilen fotoğrafları olay yarattı. Çalhanoğlu bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından 'Gördüğünüz her şeye inanmayın' demişti.

(Jaqueline Pinheiro)

'10 KEZ BİRLİKTE OLDUK'

Anita Latifi adlı bir şarkıcı, Hakan Çalhanoğlu'na şantaj yapmıştı. "Hamileyim, 250 bin euro istiyorum" demişti. Hakan Çalhanoğlu da Anita Latifi dava etmiş ve mahkemede "10 kez birlikte olduk" demişti.

(Anita Latifi)

EŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından eşinin kendisini aldattığına dair imalı açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu'na eşi Sinem Gündoğdu şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Hakan,Saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Ben de senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke. Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar "Sinem, Hakan'ı aldatmış. Hakan babalık testi istiyor" vs. gibi düşündüler.

Kısa ve net cevaplıyorum. Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kaldı ki benim hakkımda bu zamana kadar "10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum" diye haberler çıkmadı. Veya başkaları ile fotoğraflarım medyada mevcut değildir.

Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse, Allaha yakın bana uzak olsunlar.

Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim.

Biliyorsun artık ikimiz de ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödeyemeyecek kadar masumdur.

Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara ayrıca teşekkür ederim.







