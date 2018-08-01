Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu boşanıyor

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu evliliğiyle ilgili açıklama yaparak boşanacağını açıkladı. ‘Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım” ifadelerini kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun açıklamaları…

BREZİLYALI GÜZELLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Hakan Çalhanoğlu’nun daha önce İtalya-Milano’daki Just Cavalli Club’da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çekilen bu fotoğrafı sosyal medyaya düşmüş ve günlerce konuşulmuştu.

'HAMİLEYİM' İDDİASI

Hakan – Sinem Çalhanoğlu çifti daha önce de futbolcunun bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Anita Latifi yüzünden zor günler geçirmişti. Anita Latifi’nin ‘hamileyim’ iddiası üzerine mahkemeye başvuran Hakan Çalhanoğlu, iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamıştı.

Anita Latifi

Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları boşanma iddialarını güçlendirmişti.





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