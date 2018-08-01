Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu boşanıyor
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım' ifadelerini kullandı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu evliliğiyle ilgili açıklama yaparak boşanacağını açıkladı. ‘Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım” ifadelerini kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun açıklamaları…
BREZİLYALI GÜZELLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Hakan Çalhanoğlu’nun daha önce İtalya-Milano’daki Just Cavalli Club’da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çekilen bu fotoğrafı sosyal medyaya düşmüş ve günlerce konuşulmuştu.
'HAMİLEYİM' İDDİASI
Hakan – Sinem Çalhanoğlu çifti daha önce de futbolcunun bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Anita Latifi yüzünden zor günler geçirmişti. Anita Latifi’nin ‘hamileyim’ iddiası üzerine mahkemeye başvuran Hakan Çalhanoğlu, iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamıştı.
Anita Latifi
Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları boşanma iddialarını güçlendirmişti.
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