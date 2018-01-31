Hakan Hatipoğlu: Kask yok, çekmeyin!



'ÇOK ZOR ŞARTLAR YAŞADIK'

'ONUNLA AYNI TAKIMDA OLMAK BENİM İÇİN GÜZEL BİR ŞEY DEĞİL'

Hakan Hatipoğlu fena patladı: Ulan her şeyde…

Hakan Hatipoğlu diğer erkekleri sıkıntıya sokuyormuş

Survivor Panoroma'da Hakan Hatipoğlu kimin gideceğini tahmin etti

Elif Bayram

Eski model bir motosiklete binen çiftin kask takmadığı dikkat çekti. Flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşıran, eşinin arkasına saklanarak görüntü vermek istemedi.ise muhabirlere “Kask yok baba görmüyor musun, niye çekiyorsun?” diye sitem etti.Öte yandan 3. defakatılacak olanşunları söylemişti:"2010, 2015'e göre daha kolaydı.olduğu ve uzun sürdüğü için çok zor şartlar yaşadık. 2 kere Survivor'a katılmanın yanı sıra Panorama'da 250'ye yakın program yaptım. Bu da ayrı bir tecrübe. Hayatımda çok büyük bir yeri var Survivor'ın. "Güçlü bir All Star takımının karşısına basit bir takım çıkmayacaktır. Gönüllüler de efsane bir takım olacaktır. Cumaali'ye çok büyük saygım var. 1700 kilometre yürümek büyük bir azim."Daha önceile olan gerginlikleri hakkında konuşan Hakan Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:"Turabi ile aramda bir şey yok çünkü görüşmüşlüğümüz yok. Sadece Kıbrıs'ta finalden sonra tebrik etmiştim onu. Onunla aynı takımda olmak benim için güzel bir şey değil. Benim isteğim onun gibi 2 kere şampiyon olmuş birine karşı yarışmak."