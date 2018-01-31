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Hakan Hatipoğlu: Kask yok, çekmeyin!

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu ile önceki akşam Nişantaşı’ndaydı

Hakan Hatipoğlu: Kask yok, çekmeyin!
Eski model bir motosiklete binen çiftin kask takmadığı dikkat çekti.  Flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşıran Gizem Hatipoğlu, eşinin arkasına saklanarak görüntü vermek istemedi.

Hakan Hatipoğlu ise muhabirlere “Kask yok baba görmüyor musun, niye çekiyorsun?” diye sitem etti.


'ÇOK ZOR ŞARTLAR YAŞADIK'


Öte yandan 3. defa Survivor'a katılacak olan Hakan Hatipoğlu şunları söylemişti:

"2010, 2015'e göre daha kolaydı. 2015 All Star olduğu ve uzun sürdüğü için çok zor şartlar yaşadık. 2 kere Survivor'a katılmanın yanı sıra Panorama'da 250'ye yakın program yaptım. Bu da ayrı bir tecrübe. Hayatımda çok büyük bir yeri var Survivor'ın. "Güçlü bir All Star takımının karşısına basit bir takım çıkmayacaktır. Gönüllüler de efsane bir takım olacaktır. Cumaali'ye çok büyük saygım var. 1700 kilometre yürümek büyük bir azim."
 

'ONUNLA AYNI TAKIMDA OLMAK BENİM İÇİN GÜZEL BİR ŞEY DEĞİL'



Daha önce Survivor'da Turabi ile olan gerginlikleri hakkında konuşan Hakan Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Turabi ile aramda bir şey yok çünkü görüşmüşlüğümüz yok. Sadece Kıbrıs'ta finalden sonra tebrik etmiştim onu. Onunla aynı takımda olmak benim için güzel bir şey değil. Benim isteğim onun gibi 2 kere şampiyon olmuş birine karşı yarışmak."

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