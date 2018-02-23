Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu: Survivor'a devam edemeyebilir

Gizem Hatipoğlu
, Survivor Gönüllüler Takımı
’nda yarışan ve geçen hafta ciddi sakatlık geçiren eşi Hakan Hatipoğlu
’ndan gelecek güzel haberleri bekliyor.
Nişantaşı
’nda bir fotoğraf çekiminde görüntülenen Gizem Hatipoğlu
, eşiyle ilgili soruları da cevapladı.
ACUN ILICALI HAKAN HATİPOĞLU İLE İLGİLİ KARARI AÇIKLADI
Eşinin parkurda geçirdiği kazayı izlerken büyük üzüntü duyduğunu anlatan Gizem Hatipoğlu
, “O anları içim titreyerek, zorla izledim. Yarışma kuralları gereği tabii telefonla konuşamadım ama göz kapağına dikiş atılmış ve boyun kemiğinde ciddi bir sorun var. Belki yarışmaya devam edemeyebilir. Önemli olan onun sağlığı” diye konuştu.
Fakat dün yayınlanan Survivor
'un son bölümünde Acun Ilıcalı
ödül oyunlarından sonra Hakan Hatipoğlu
'nun adaya döneceğini fakat 1 ay boyunca oyunlarda yer alamayacağını açıkladı.
Vatan
Can Hakman