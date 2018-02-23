Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu: Survivor'a devam edemeyebilir



ACUN ILICALI HAKAN HATİPOĞLU İLE İLGİLİ KARARI AÇIKLADI

Can Hakman

’nda yarışan ve geçen hafta ciddi sakatlık geçiren eşi’ndan gelecek güzel haberleri bekliyor.’nda bir fotoğraf çekiminde görüntülenen, eşiyle ilgili soruları da cevapladı.Eşinin parkurda geçirdiği kazayı izlerken büyük üzüntü duyduğunu anlatan, “O anları içim titreyerek, zorla izledim. Yarışma kuralları gereği tabii telefonla konuşamadım ama göz kapağına dikiş atılmış ve boyun kemiğinde ciddi bir sorun var. Belki yarışmaya devam edemeyebilir. Önemli olan onun sağlığı” diye konuştu.Fakat dün yayınlanan'un son bölümündeödül oyunlarından sonra'nun adaya döneceğini fakat 1 ay boyunca oyunlarda yer alamayacağını açıkladı.Vatan