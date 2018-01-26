Hakan Özmert imzayı attı

“EVİME DÖNMÜŞ GİBİ HİSSETTİM”

Erdinç Şahin

İmza töreninde konuşan, “Bugün,için yine önemli günlerden biri. Eski futbolcumuz, yuvasına döndü. Hakan; 1985 doğumlu ve Sakaryaspor altyapısında yetişti. Sizlerin de bildiği gibi Başakşehir’den transfer ettik. Oldukça tecrübeli bir futbolcu.’de 204 maçta görev aldı. Avrupa tecrübesi de olan bir oyuncu. Bunların yanı sıra Hakan’ın bizler için önemli olmasının bir nedeni de, 2007-2008 sezonunda o zamanki ismiyleçıktığımızda Gaziantep’te golümüzü atan futbolcumuzdu. İnşallah bu transferimiz hem Hakan için hem Antalyaspor için hem de Antalya için hayırlı olur” dedi.’nın açıklamalarının ardından konuşan, “Öncelikle transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda oynadığımda tesislerimiz Hasan Subaşı Tesisleri’ydi. Dün, yeni tesislere geldiğimde hayranlık duydum.Gerçektençok güzel bir tesis olmuş. Ama her şeyden önce, çalışanların beni yeniden sıcak bir ifadeyle karşılaması evime dönmüş gibi mutlu etti. Buraya başarılı olmaya geldim. İnşallah, o günlerine kavuştururuz. Şu zor durumdan da hep beraber takımla, yönetimle ve taraftarımızla atlatıp güzel günler göreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.