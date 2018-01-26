Hakan Özmert imzayı attı

İmza töreninde konuşan Basın Sözcüsi Cumhur Arıcı
, “Bugün, Antalyaspor
için yine önemli günlerden biri. Eski futbolcumuz Hakan Özmert
, yuvasına döndü. Hakan; 1985 doğumlu ve Sakaryaspor altyapısında yetişti. Sizlerin de bildiği gibi Başakşehir’den transfer ettik. Oldukça tecrübeli bir futbolcu.
Süper Lig
’de 204 maçta görev aldı. Avrupa tecrübesi de olan bir oyuncu. Bunların yanı sıra Hakan’ın bizler için önemli olmasının bir nedeni de, 2007-2008 sezonunda o zamanki ismiyle 2. Lig’den Süper Lig’e
çıktığımızda Gaziantep’te golümüzü atan futbolcumuzdu. İnşallah bu transferimiz hem Hakan için hem Antalyaspor için hem de Antalya için hayırlı olur” dedi.
“EVİME DÖNMÜŞ GİBİ HİSSETTİM”
Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı
’nın açıklamalarının ardından konuşan Hakan Özmert
, “Öncelikle transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda oynadığımda tesislerimiz Hasan Subaşı Tesisleri’ydi. Dün, yeni tesislere geldiğimde hayranlık duydum.
Gerçekten Atilla Vehbi Konuk Tesisleri,
çok güzel bir tesis olmuş. Ama her şeyden önce, çalışanların beni yeniden sıcak bir ifadeyle karşılaması evime dönmüş gibi mutlu etti. Buraya başarılı olmaya geldim. İnşallah, o günlerine kavuştururuz. Şu zor durumdan da hep beraber takımla, yönetimle ve taraftarımızla atlatıp güzel günler göreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin