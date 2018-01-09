Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Hakan Peker de estetik yaptırdı (Hakan Peker'in son haline bakın)

34 yaşındaki oğlu Burak ile neredeyse aynı yaşta görünen Hakan Peker, botoksu abartınca başka biri oldu. Hakan Peker'i görenler "Keşke estetik yaptırmasaydın." demeden edemedi

09 Ocak 2018, Salı 14:59
Hakan Peker de estetik yaptırdı (Hakan Peker'in son haline bakın)
56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.

"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"

Sürekli botoks yaptıran Hakan Peker'in son hali görenleri şoke etti. Kaşlarını da kaldırtan Hakan Peker'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." demeden edemedi.

İŞTE HAKAN PERKER'İN SON HALİ: 




HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK:



EMRAH BOTOKS YAPTIRDI KUŞUM AYDIN'A BENZETİLDİ

Küçük Emrah olarak tanıdığımız 50 yaşındaki sanatçı geçen günlerde yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırmıştı. Emrah'ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler Kuşum Aydın'a benzetmişti.

Hangi ünlüler estetik harikası? Hangi ünlüler estetik harikası?




SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ziynet Sali, Tolga Temiz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

Ziynet Sali, Tolga Temiz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla
Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!

Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!
Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu
Yapımcı Servet Aksoy eşi Ebru Aksoy'dan boşandı

Yapımcı Servet Aksoy eşi Ebru Aksoy'dan boşandı
Tuğba Özay : Bak koçum diyerek söze başladı

Tuğba Özay : Bak koçum diyerek söze başladı
Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi
Çoluk- çocuk tatil

Çoluk- çocuk tatil

Tahran Operasyonu film oluyor

Tahran Operasyonu film oluyor
Ayrıldıktan sonra eski sevgilisini yerden yere vuran ünlü isimler

Ayrıldıktan sonra eski sevgilisini yerden yere vuran ünlü isimler
'Hiç ayrılmazlar' dediler ama onlar da ayrıldı!

'Hiç ayrılmazlar' dediler ama onlar da ayrıldı!