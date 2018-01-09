Hakan Peker de estetik yaptırdı (Hakan Peker'in son haline bakın)

"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"

İŞTE HAKAN PERKER'İN SON HALİ:

HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK:

EMRAH BOTOKS YAPTIRDI KUŞUM AYDIN'A BENZETİLDİ

Hangi ünlüler estetik harikası?

Çiğdem Saltık

56 yaşındaki'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.Sürekli botoks yaptıran'in son hali görenleri şoke etti. Kaşlarını da kaldırtan'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." demeden edemedi.olarak tanıdığımız 50 yaşındaki sanatçı geçen günlerde yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırmıştı.ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler'a benzetmişti.