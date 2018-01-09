Hakan Peker de estetik yaptırdı (Hakan Peker'in son haline bakın)

56 yaşındaki Hakan Peker
'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.
"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"
Sürekli botoks yaptıran Hakan Peker
'in son hali görenleri şoke etti. Kaşlarını da kaldırtan Hakan Peker
'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." demeden edemedi.
İŞTE HAKAN PERKER'İN SON HALİ:
HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK:
EMRAH BOTOKS YAPTIRDI KUŞUM AYDIN'A BENZETİLDİ
Küçük Emrah
olarak tanıdığımız 50 yaşındaki sanatçı geçen günlerde yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırmıştı. Emrah'
ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler Kuşum Aydın
'a benzetmişti.
Hangi ünlüler estetik harikası?
Çiğdem Saltık