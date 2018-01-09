Hakan Peker estetik mi yaptırdı? (Hakan Peker'in son haline bakın)

56 yaşındaki Hakan Peker
'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.
"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"
Hakan Peker
'in son hali görenleri şoke etti. Hakan Peker
'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." yorumunda bulundu
İŞTE HAKAN PERKER'İN SON HALİ:
Hakan Peker 'estetik yaptırdı' iddialarını Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.
İŞTE HAKAN PEKER'İN AÇIKLAMASI:
HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK:
EMRAH BOTOKS YAPTIRDI KUŞUM AYDIN'A BENZETİLDİ
Küçük Emrah
olarak tanıdığımız 50 yaşındaki sanatçı geçen günlerde yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırmıştı. Emrah'
ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler Kuşum Aydın
'a benzetmişti.
Hangi ünlüler estetik harikası?
Çiğdem Saltık