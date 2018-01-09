Hakan Peker estetik mi yaptırdı? (Hakan Peker'in son haline bakın)

"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"

İŞTE HAKAN PERKER'İN SON HALİ:

İŞTE HAKAN PEKER'İN AÇIKLAMASI:

HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK:

EMRAH BOTOKS YAPTIRDI KUŞUM AYDIN'A BENZETİLDİ

Hangi ünlüler estetik harikası?

Çiğdem Saltık

56 yaşındaki'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.'in son hali görenleri şoke etti.'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." yorumunda bulunduHakan Peker 'estetik yaptırdı' iddialarını Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.olarak tanıdığımız 50 yaşındaki sanatçı geçen günlerde yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırmıştı.ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler'a benzetmişti.