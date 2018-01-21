Hakan Peker hastaneye kaldırıldı

Geçen günlerde botoks kurbanı olduğu yönünde haberlerle gündeme gelen şarkıcı Hakan Peker,
grip salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hakan Peker
sosyal medya hesabından hastaneden çektiği videoyu paylaştı.
NAZARA BAĞLADI
Grip yüzünden hastanede yattığını ve kısa sürede toparlayacağını söyleyen Hakan Peker
, gündemde olduğu için kendisine nazar değdiğini söyledi.
Hakan Peker
'in son hali görenleri şoke etmişti. Hakan Peker'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." yorumunda bulunmuştu. Peki Hakan Peker estetik yaptırdı mı?
Hakan Peker 'estetik yaptırdı' iddialarını Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı.
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Çiğdem Saltık