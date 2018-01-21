Hakan Peker hastaneye kaldırıldı

Geçen günlerde botoks haberleriyle gündeme gelmişti Hakan Peker. Botoks yaptırdığı ancak istediği gibi olmadığı ve yüzünün çok değiştiği iddia edilmişti. Hakan Peker şimdi de hastaneye kaldırıldı. Hakan Peker neden hastaneye kaldırıldı?