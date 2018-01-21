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Hakan Peker hastaneye kaldırıldı

Geçen günlerde botoks haberleriyle gündeme gelmişti Hakan Peker. Botoks yaptırdığı ancak istediği gibi olmadığı ve yüzünün çok değiştiği iddia edilmişti. Hakan Peker şimdi de hastaneye kaldırıldı. Hakan Peker neden hastaneye kaldırıldı?

21 Ocak 2018, Pazar 14:33
Hakan Peker hastaneye kaldırıldı
Geçen günlerde botoks kurbanı olduğu yönünde haberlerle gündeme gelen şarkıcı Hakan Peker, grip salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hakan Peker sosyal medya hesabından hastaneden çektiği videoyu paylaştı.

NAZARA BAĞLADI

Grip yüzünden hastanede yattığını ve kısa sürede toparlayacağını söyleyen Hakan Peker, gündemde olduğu için kendisine nazar değdiğini söyledi.



Hakan Peker'in son hali görenleri şoke etmişti. Hakan Peker'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." yorumunda bulunmuştu. Peki Hakan Peker estetik yaptırdı mı?

Hakan Peker 'estetik yaptırdı' iddialarını Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı.

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