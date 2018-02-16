Hakan Sabancı'ya siyah beyaz doğum günü

POSTA/ HALİL KALMUK



'BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ, BEŞİKTAŞLI DOĞULUR'

Hadise Hakan Sabancı ile olan ilişkisinden bir şey beklemiyor

Hakan Sabancı ile Hadise birlikte mi? (O görüntüler onlara mı ait?)

Hakan Sabancı Irmak Atuk ile yakınlaştı

Hacı Sabancı'nın fotoğrafı sosyal medyada olay oldu

Hacı Sabancı 2018’e kazanarak girdi

Elif Bayram

Dolayısı ile ‘çifte kutlama yapıldı. Eğlence, Harbiye Hilton Otel’deki Dragon Restaurant’taydı.Sıkı Beşiktaşlı olanpastası 4 katlı ve siyah beyazdı. Üzerinde kartal figürü vardı, ‘Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı doğulur’ yazıyordu.Hakan 27 yaşına bastı.kardeşinin doğum günü partisinden sonra sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile buluşup ‘14 Şubat’ı kutladı.Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı, hafta sonunu Dubai’de geçirmişti.