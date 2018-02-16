Hakan Sabancı'ya siyah beyaz doğum günü

POSTA/ HALİL KALMUK Dolayısı ile ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nde çifte kutlama yapıldı. Eğlence, Harbiye Hilton Otel’deki Dragon Restaurant’taydı. 'BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ, BEŞİKTAŞLI DOĞULUR' Sıkı Beşiktaşlı olan Hakan Sabancı’nın pastası 4 katlı ve siyah beyazdı. Üzerinde kartal figürü vardı, ‘Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı doğulur’ yazıyordu. Hakan 27 yaşına bastı. Hacı Sabancı kardeşinin doğum günü partisinden sonra sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile buluşup ‘14 Şubat’ı kutladı. Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı, hafta sonunu Dubai’de geçirmişti. Hadise Hakan Sabancı ile olan ilişkisinden bir şey beklemiyor Hakan Sabancı ile Hadise birlikte mi? (O görüntüler onlara mı ait?) Hakan Sabancı Irmak Atuk ile yakınlaştı Hacı Sabancı'nın fotoğrafı sosyal medyada olay oldu Hacı Sabancı 2018’e kazanarak girdi