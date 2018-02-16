Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Hakan Sabancı'ya siyah beyaz doğum günü

Ömer-Arzu Sabancı’nın ortanca oğlu Hakan Sabancı’nın geçen çarşamba doğum günüydü

16 Şubat 2018, Cuma 07:11
Hakan Sabancı'ya siyah beyaz doğum günü

POSTA/ HALİL KALMUK


Dolayısı ile ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nde çifte kutlama yapıldı. Eğlence, Harbiye Hilton Otel’deki Dragon Restaurant’taydı.


'BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ, BEŞİKTAŞLI DOĞULUR'


Sıkı Beşiktaşlı olan Hakan Sabancı’nın pastası 4 katlı ve siyah beyazdı. Üzerinde kartal figürü vardı, ‘Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı doğulur’ yazıyordu.



Hakan 27 yaşına bastı. Hacı Sabancı kardeşinin doğum günü partisinden sonra sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile buluşup ‘14 Şubat’ı kutladı.



Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı, hafta sonunu Dubai’de geçirmişti.



Hadise Hakan Sabancı ile olan ilişkisinden bir şey beklemiyorHadise Hakan Sabancı ile olan ilişkisinden bir şey beklemiyor
Hakan Sabancı ile Hadise birlikte mi? (O görüntüler onlara mı ait?) Hakan Sabancı ile Hadise birlikte mi? (O görüntüler onlara mı ait?)
Hakan Sabancı Irmak Atuk ile yakınlaştıHakan Sabancı Irmak Atuk ile yakınlaştı
Hacı Sabancı'nın fotoğrafı sosyal medyada olay olduHacı Sabancı'nın fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
Hacı Sabancı 2018’e kazanarak girdiHacı Sabancı 2018’e kazanarak girdi
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cüneyt Arkın: Yeni oyuncular şöhret peşinde

Cüneyt Arkın: Yeni oyuncular şöhret peşinde
Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım vardı

Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım vardı
Çağatay Akman Yüreğim Davacı ile gündemde (Çağatay Akman yeni şarkı)

Çağatay Akman Yüreğim Davacı ile gündemde (Çağatay Akman yeni şarkı)
Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlandı (Vartolu öldü mü?)

Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlandı (Vartolu öldü mü?)
Survivor 2018 5. bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2018 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Müjde Ar geri döndü! (Şahsiyet dizisi ne zaman?)

Müjde Ar geri döndü! (Şahsiyet dizisi ne zaman?)
Ünlülerden sevgililerine,

Ünlülerden sevgililerine, "Yok artık!" dedirten hediyeler
Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı (Cenazeye ünlü akını)

Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı (Cenazeye ünlü akını)
Nuray Hafiftaş evli mi, çocuğu var mı? Doktoru Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını anlattı

Nuray Hafiftaş evli mi, çocuğu var mı? Doktoru Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını anlattı
Dün hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş'ın cenazesi ünlü akınına uğradı

Dün hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş'ın cenazesi ünlü akınına uğradı
Dün akşam bunu unutmuştum

Dün akşam bunu unutmuştum