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Hakan Şükür'ün televizyoncu kankası kim?

ABD’de yaşayan FETÖ firarisi, eski futbolcu Hakan Şükür'ün, New York Times gazetesinde yaptığı söyleşi merak uyandırdı. Hakan Şükür'ün neredeyse hergün telefonla konuştuğu televizyoncu kim?

08 Mayıs 2018, Salı 09:05
Hakan Şükür'ün televizyoncu kankası kim?
Amerikan New York Times gazetesi ABD’ye kaçan hain FETÖ ile sıkı ilişkilere sahip Hakan Şükür ile yapılmış geniş bir röportajı yayınladı. ABD’ye kaçtıktan sonra ilk kez konuşan Hakan Şükür, Palo Alto/Kaliforniya’da (Silikon Vadisi), Google Genel Merkezi’nin yakınında bulunan kafesinde sorulara yanıt verdi. Bu söyleşi sırasında söylediği bazı çarpıcı sözleri Habertürk gazetesinden Oray Eğin köşesine taşıdı.

İşte yazının o bölümü:

HAKAN Şükür, ABD’ye kaçtıktan sonra ilk kez New York Times’a söyleşi verdi. Pazar günü spor ekinde yayımlanan söyleşide en ilginç taraflardan biri, sık sık Türkiye’den telefonda konuştuğu bir televizyoncu olduğu iddiası. Televizyonlardaki tartışma programlarına çıkıp yorum yaptığını anladığımız ve yazıda “television personality” diye tarif edilen Şükür’ün kankası kim acaba?

“Şükür yakın zamanda Türkiye’de televizyonlara çıkan bir arkadaşıyla konuşmuş ve ikisi de Türkiye’de işlerin iyi gitmediğinde fikir birliğine varmışlar” diyor yazıda. “Daha sonra arkadaşının bir Türk gazetesine verdiği söyleşide hükümeti övdüğünü görmüş.”

Belli ki hemen her gün konuşuyorlar, ki Şükür “Daha önceki gün onu aradım, ‘Neden böyle dedin?’ diye sordum” diyor. Kaç zamandır söylüyorum, FETÖ meselesi daha bitmedi. Kriptolar hâlâ ayıklanmadı. Hakan Şükür gerçekten doğruyu mu söylüyor, bilmiyorum ama üzerinde durulması gerekiyor.


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