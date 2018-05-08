Hakan Şükür'ün televizyoncu kankası kim?

Erdinç Şahin

gazetesi ABD’ye kaçan hainile sıkı ilişkilere sahipile yapılmış geniş bir röportajı yayınladı. ABD’ye kaçtıktan sonra ilk kez konuşan, Palo Alto/Kaliforniya’da (Silikon Vadisi), Google Genel Merkezi’nin yakınında bulunan kafesinde sorulara yanıt verdi. Bu söyleşi sırasında söylediği bazı çarpıcı sözleri Habertürk gazetesinden Oray Eğin köşesine taşıdı.ABD’ye kaçtıktan sonra ilk kez New York Times’a söyleşi verdi. Pazar günü spor ekinde yayımlanan söyleşide en ilginç taraflardan biri, sık sık Türkiye’den telefonda konuştuğu bir televizyoncu olduğu iddiası. Televizyonlardaki tartışma programlarına çıkıp yorum yaptığını anladığımız ve yazıdadiye tarif edilenün kankası kim acaba?diyor yazıda.Belli ki hemen her gün konuşuyorlar, kidiyor. Kaç zamandır söylüyorum, FETÖ meselesi daha bitmedi. Kriptolar hâlâ ayıklanmadı.gerçekten doğruyu mu söylüyor, bilmiyorum ama üzerinde durulması gerekiyor.