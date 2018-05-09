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Hakan Ural'dan Sibel Can'a övgü

Hakan Ural interaktif şov programı ‘Hadi Be’ye röportaj verdi

Hakan Ural'dan Sibel Can'a övgü

'ÇOCUKKEN EVLENDİK'


Hakan Ural, 1988-1999 arasında evli kaldığı, çocukları Engincan ve Melisa’nın annesi Sibel Can için şöyle konuştu: “Biz evlendiğimiz zaman daha çocuktuk. Ben 19 yaşındaydım, Sibel 17. Eski eşimin anneliğini çok severim, fedakardır. Gece hayatı yoktur. Alkol-sigara kullanmaz. Kumar oynamaz. Lüksü sevmez. 16 yaşından beri hâlâ eşek gibi çalışıyor. Kazancıyla çoluğuna, çocuğuna, sevdiklerine bakar. Okul, hastane yapar. Bunları da kimseye söylemez."



'BENİ KABADAYI BÜYÜTTÜ'


Hakan Ural babası, şarkıcı Selçuk Ural için de şunları söyledi: “4 yaşımdayken annem ikinci evliliğini yaptı. Evlendiği adam, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük kabadayısı: Hikmet Uzun. Beni o sülale büyüttü. Türkiye’deki tüm kabadayı alemi beni tanır. O ortamda büyüdüm, yetiştim. Şimdi millet ‘Selçuk Ural’ın oğlu’ diyor. Alakası yok. Bana emek harcayan Hikmet babam.”

Yemeği çok sevdiğini de belirten Hakan Ural, “Bir oturuşta 16 porsiyon döner yedim. Yemekte herkesi ezerim, rakip tanımam" diye konuştu


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