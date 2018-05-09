Hakan Ural'dan Sibel Can'a övgü

'ÇOCUKKEN EVLENDİK'



'BENİ KABADAYI BÜYÜTTÜ'

İdil Janet Demiray

, 1988-1999 arasında evli kaldığı, çocukları Engincan ve Melisa’nın annesiiçin şöyle konuştu: “Biz evlendiğimiz zaman daha çocuktuk. Ben 19 yaşındaydım, Sibel 17. Eski eşimin anneliğini çok severim, fedakardır. Gece hayatı yoktur. Alkol-sigara kullanmaz. Kumar oynamaz. Lüksü sevmez. 16 yaşından beri hâlâ eşek gibi çalışıyor. Kazancıyla çoluğuna, çocuğuna, sevdiklerine bakar. Okul, hastane yapar. Bunları da kimseye söylemez."babası, şarkıcıiçin de şunları söyledi: “4 yaşımdayken annem ikinci evliliğini yaptı. Evlendiği adam, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük kabadayısı: Hikmet Uzun. Beni o sülale büyüttü. Türkiye’deki tüm kabadayı alemi beni tanır. O ortamda büyüdüm, yetiştim. Şimdi millet ‘Selçuk Ural’ın oğlu’ diyor. Alakası yok. Bana emek harcayan Hikmet babam.”Yemeği çok sevdiğini de belirten Hakan Ural, “Bir oturuşta 16 porsiyon döner yedim. Yemekte herkesi ezerim, rakip tanımam" diye konuştu