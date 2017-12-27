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Hakan Yılmaz ve eşine saldırmışlardı! Savcılık kararını verdi...

Etiler’deki bir otelde, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşine saldırıp çifti yaralayan Denizhan Vural ve yanındakiler hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında dava açtı. Saldırganlara 3 suçlama getirildi

27 Aralık 2017, Çarşamba 10:41
Hakan Yılmaz ve eşine saldırmışlardı! Savcılık kararını verdi...
Oyuncu Hakan Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katılmış, ardından eşi Elif Yılmaz'la birlikte konaklamak için Etiler'deki Le Meridien Otel'e gitmişti.

Hakan Yılmaz ve eşi burada Denizhan Vural ile yanındakilerin saldırısına uğramıştı. Hastanede tedavi gören Yılmaz çifti, darp raporu alıp şikayetçi oldu.


YARALAMA, HAKARET, TEHDİT...


Polis, kamera kayıtlarını inceledi, savcılık ise Hakan Yılmaz ile Denizhan Vural'ı çağırıp ifadelerini aldı. Savcılık soruşturmasını tamamlayıp Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında şüpheli olarak yaralama, hakaret ve tehditten dava açtı. (Sabah)

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