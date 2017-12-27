Hakan Yılmaz ve eşine saldırmışlardı! Savcılık kararını verdi...



YARALAMA, HAKARET, TEHDİT...

Hakan Yılmaz ve eşine saldıran Denizhan Vural'ın ailesinin ilginç bağlantıları

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darp eden Denizhan Vural açıklama yaptı

Hakan Yılmaz ve eşini darp eden Denizhan Vural'dan dikkat çeken paylaşım

Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ı darp eden Denizhan Vural kimdir?

Elif Bayram

Oyuncuarkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katılmış, ardından eşia birlikte konaklamak için Etiler'deki Le Meridien Otel'e gitmişti.e eşi buradaile yanındakilerin saldırısına uğramıştı. Hastanede tedavi gören Yılmaz çifti, darp raporu alıp şikayetçi oldu.Polis, kamera kayıtlarını inceledi, savcılık iseağırıp ifadelerini aldı. Savcılık soruşturmasını tamamlayıp Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında şüpheli olarak yaralama, hakaret ve tehditten dava açtı. (Sabah)