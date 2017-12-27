Hakan Yılmaz ve eşine saldırmışlardı! Savcılık kararını verdi...

Oyuncu Hakan Yılmaz
arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katılmış, ardından eşi Elif Yılmaz'l
a birlikte konaklamak için Etiler'deki Le Meridien Otel'e gitmişti.
Hakan Yılmaz v
e eşi burada Denizhan Vural
ile yanındakilerin saldırısına uğramıştı. Hastanede tedavi gören Yılmaz çifti, darp raporu alıp şikayetçi oldu.
YARALAMA, HAKARET, TEHDİT...
Polis, kamera kayıtlarını inceledi, savcılık ise Hakan Yılmaz ile Denizhan Vural'ı ç
ağırıp ifadelerini aldı. Savcılık soruşturmasını tamamlayıp Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında şüpheli olarak yaralama, hakaret ve tehditten dava açtı. (Sabah)
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