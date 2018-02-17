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Hakem Abdullah Yılmaz disipline sevk edildi

Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçını yönetecek olan Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun kendisini tehdit ettiğini iddia ederek hakemliği bırakma kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Yılmaz'ın PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu

17 Şubat 2018, Cumartesi 22:02
Hakem Abdullah Yılmaz disipline sevk edildi
Hukuk Müşavirliği'nce 17.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.


TEDBİRLİ OLARAK SEVKİNE KARAR VERİLMİŞTİR


1- A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ'ın medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


NE OLMUŞTU?


Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine hakemliği bıraktığını açıklamıştı.

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İHA


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