Hakem Abdullah Yılmaz disipline sevk edildi



TEDBİRLİ OLARAK SEVKİNE KARAR VERİLMİŞTİR



NE OLMUŞTU?

MHK'den Abdullah Yılmaz'ın iddialarına ilk yanıt

MHK Başkanı tehdit edince hakemliği bıraktı

Haber Merkezi

Hukuk Müşavirliği'nce 17.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.1- A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ'ın medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine hakemliği bıraktığını açıklamıştı.İHA