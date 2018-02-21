Hakemden saha içinde evlenme teklifi

Erdinç Şahin

ilearasında oynanan U19 Ligi müsabakasında yardımcı hakem olarak görev yapanmüsabaka sonunda kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.Genç hakem, müsabakasını izlemeye gelen Bilge Aktürk’e soyunma odası önünde “Ne bir şarkı ne bir söz ne de bir gösteriş, olayın özü iki kelimelik bir söyleyiş !.. Seni Seviyorum Bilge’m benimle evlenir misin?” yazılı pankart ve konfeti eşliğinde diz çökerek, tek taş uzattı. Genç kızın teklifi kabul etmesi üzerine çevredekiler genç çifti alkışladı.Genç hakem Mehmet Ceranlı 3 yıldır her anında yanında olduğunu kaydettiği Bilge’ye teşekkür ederek, “Evlenme teklifime evet deyip hayatımın sonuna kadar yanımda olacağı için teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. İkimizin hakem olması bu atmosferi bize özel kıldı. Son maçım şimdi daha da anlam kazandı, herkese teşekkür ediyorum" dedi.Teklifine olumlu yanıt alan Mehmet Ceranlı, Sözleşmeli Uzman Jandarma sınavını kazanması nedeniyle hakemliğe de nokta koydu.