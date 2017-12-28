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Hakimlere sosyal medya kullanma kriteri

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) etik ilkelere 'sosyal medya'yı da dahil etmeye hazırlanıyor. Sosyal medya sitelerine üye olan çok sayıda hakim ve savcının paylaşımları mercek altına alındı. HSK, bu incelemenin sonucunda sosyal medya kullanımı konusunda etik ilkeler belirleyecek.

Hakimlere sosyal medya kullanma kriteri
Facebook, Instagram, Twitter ve daha birçok sosyal paylaşım sitesine üye olan binlerce hakim ve savcının paylaşımları mercek altına alındı.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, HSK, bu incelemenin sonucunda sosyal medya kullanımında faal olan hakim ve savcılar için önümüzdeki aylarda toplanacak. HSK, sosyal medya konusunda 'etik ilkeler' belirleyecek. Belirlenecek etik ilkeler sonrasında, hakim ve savcıların sosyal medya hesabı açıp açamayacağı, buralarda hangi konularda paylaşım veya beğenide bulunup bulunamayacağı belirlenecek.


SİYASİ YORUM RAHATSIZLIĞI


Özellikle siyasi yorum ve görüşlerin yazılması ve paylaşılmasından rahatsızlık duyan HSK, belirlenecek etik ilkelere uymayanlar hakkında da uyarı ve kınama gibi disiplin cezaları verebilecek.
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