Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

Serap Belovacıklı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "13 Ocak günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tekeli köyünde, PKK/KCK bölücü terör örgütünün dağ kadrosundan ayrılarak 1 yıldır Irak ülkesi Süleymaniye bölgesinde yaşadığı tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat sonucu Türkiye’ye dönüş yaparak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."