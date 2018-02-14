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Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK’dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
         
Açıklamada, "13 Ocak günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tekeli köyünde, PKK/KCK bölücü terör örgütünün dağ kadrosundan ayrılarak 1 yıldır Irak ülkesi Süleymaniye bölgesinde yaşadığı tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat sonucu Türkiye’ye dönüş yaparak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
 


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