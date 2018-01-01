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Hakkari'de 167 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari-Van karayolu üzerinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araçta 167 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 167 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari'de bir araçta 167 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "29 Aralık 2017'de Hakkari-Van karayolu üzerinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araçta 'Colt' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 167 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

AA
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