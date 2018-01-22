Hakkari'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Senim Tanay

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: