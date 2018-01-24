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Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsal alanındaki operasyonda, 19 Ocak 2018'de icra edilen topçu atışıyla bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nin internet sitesinde, yurt içi olaylara ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Dargeçit ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 4 roketatar mühimmatı, 20 fişek, bir el telsizi, bir lazermetre, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli kırsal alanında devam eden operasyonda, 19 Ocak 2018'de icra edilen topçu atışıyla bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışan 610 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 4 kişi yakalandı. Müdahaleler sonucunda 5 cep telefonu ve taşınabilir şarj cihazı, 3 flash bellek, 5 SD kart, 4 SIM kart ele geçirildi.

Öte yandan Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 74 kişi yakalandı.


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