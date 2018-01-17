Hakkari’de PKK'nın bombalı saldırıda kullanacağı araç ele geçirildi

Serap Belovacıklı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları sırasında bombalı bir saldırıda kullanılmak üzere hazırlanan bir aracın Cevizli Köyü'nde ele geçirildiği duyuruldu.Açıklamada şunlar ifade edildi: “Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 30 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet el bombası, 5 adet 12 kilogramlık tüp içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 20 kilogramlık bidon içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet boş tüp, 50 metre beyaz renkli ve 100 metre kırmızı renkli kablo, 180 kilogram amonyum nitrat, 5 adet bantlanmış vaziyette pil bloğu, 1 adet mont, 2 adet sırt çantası, 1 adet branda, 4 adet mavi renkli varil ve 1 adet eldiven ele geçirilmiştir” denildi.Cevizli Köyünde yapılan aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzeme ile kaplı, kamuflajlı, 3 adet şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş vaziyette bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen (plakasız) tuzaklanmış bir araç ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “Araç olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; olayla ilgili olarak ‘terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak’ suçundan 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" bilgisine yer verildi.