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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari il merkezi ve üç ilçede yürütülen operasyonda, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Hakkari merkez ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İl merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinin kırsal alan ve meskun mahallerinde 8 Ocak'ta operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, LMGK piyade tüfeği, 300 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, el dürbünü, 3 büyük tüp, 5 küçük tüp, işaret fişeği tabancası, 10 işaret fişeği mühimmatı, 120 milimetre top mühimmatı, 24 roketatar mühimmatı, 20 roketatar sevk fişeği, bin 125 bixi mühimmatı, 23 el bombası, 31 el bombası fünyesi, 2 kilo 8 gram C4 plastik patlayıcı, 1 kilo 2 gram kırmızı renkli plastik patlayıcı, 18 kilogram TNT patlayıcı, 600 metre kabloyla hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, konserve kutu ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 telsiz düzenekli elektronik devre, 100 metre beyaz antikrom kablo, 10 metre kırmızı renkli infilaklı fitil, 7 metre kırmızı renkli saniyeli fitil, 90 mavzer mermisi, 5 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 


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