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Hakkari'de şehit düşen polis memurunun ailesine acı haber verildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen polis arabasının zırhlı araca çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Ali Ergün’ün, babasına acı haber tedavi  gördüğü hastanede verildi

12 Şubat 2018, Pazartesi 14:36
Hakkari'de şehit düşen polis memurunun ailesine acı haber verildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen ekibin bulunduğu aracın zırhlı araca çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Ali  Ergün’ün şehadet haberi, babasına tedavi gördüğü hastanede verildi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon  Komutanı Albay Orkun Turaçlı, İlçe Emniyet Müdürü Osman Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu ve diğer yetkililer, şehidin Altunkalem Mahallesi’ndeki baba ocağına geldi.




Ailenin, baba Veysel Ergün’ün rahatsızlığı nedeniyle hastanede  olduğunu öğrenen yetkililer, Akşehir Devlet Hastanesi’ne geçti. Başhekim Bülent Erdem’in odasında oğlunun şehadet haberini alan baba Veysel ve anne Döndü Ergün, büyük üzüntü yaşadı. Haberi alan şehidin yakınları da hastaneye geldi.  Şehidin ailesinin getirildiği eve, Türk bayrağı asıldı.
 

ŞEHİT ANNESİ: OĞLUMUN BAYRAĞINI KUCAKLAYIP ÖPECEĞİM


Bu sırada balkona çıkan şehidin annesi, "Oğlumun bayrağını kucaklayıp öpeceğim" diyerek, bayrağa sarılıp öptü. Şehit polisin geçen yıl evlendiği, eşinin hamile olduğu öğrenildi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen ekibin bulunduğu aracın zırhlı araca çarpması sonucu polis memuru Ali Ergün şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.


Geçtiğimiz yaz evlenen şehit polis memuru Ali Ergün'ün eşi Funda Ergün'ün de hamile olduğu öğrenildi...

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