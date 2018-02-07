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Hakkari'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
        
Bu kapsamda Çatalkaya mezrasında bir kişinin sosyal medyada bölücü terör örgütüne ait kıyafet ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşması üzerine operasyon düzenlendi.
         
"Terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çekilmiş 3 fotoğraf, 3 örgütsel kitap, bölücü terör örgütüne ait 2 kıyafet, 2 palaska, 3 bel kuşağı, bölücü terör örgütünü simgeleyen 3 sözde rozet, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, cinsi tespit edilemeyen gri renkli 3 kilogram katı madde ve 72 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
 


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