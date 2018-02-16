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Hakkari'de YPJ'li kadın teslim oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi sınır hattında, Suriye'de PYD/YPJ terör örgütü içerisinde 2 yıldır silahlı faaliyet gösteren YPJ'li bir kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Hakkari'de YPJ'li kadın teslim oldu
Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi, sınır hattında görev yapan 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı

 Açıklamada, "13.02.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi sınır hattında, Suriye'de bulunan PYD/YPJ bölücü terör örgütü içerisinde 2 yıldır silahlı olarak faaliyet gösteren 1 bayan bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Öte yandan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi, Hakkari'nin Yeni Köprü Jandarma Kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor


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