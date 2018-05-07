Hakkari merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Mehmet Nuri Turan

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerincebölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi."28 Nisan günümerkezli olmak üzere Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Van, Muğla, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep ve Batman illerinde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları 'Bylock' isimli programı kullandığı tespit edilen 15 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.Şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanması mümkün olmayan 7 şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."AA