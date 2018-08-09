Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

Çukurca ilçesindeki Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havan saldırısı düzenlenmiş, biri ağır 6 asker yaralanmıştı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç, tüm müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.

MEMLEKETİ AĞRI'YA UĞURLANDI

Şehit Ömer Güç için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Emre Tayanc, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan ve polislerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua yapıldı. Şehit Güç’ün naaşı, daha sonra memleketi Ağrı’nın Tutak ilçesine uğurlandı.

HAKKARİ (İHA)



