15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Çukurca'da Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay'ın cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay (27), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, Güzeller Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Evin önünde helallik alınmasının ardından şehit Ağçay'ın cenazesi, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Tören sırasında şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öpen şehidin babası Erol, annesi Gülhanım, kız kardeşleri Meryem ile Merve ve yakınları, gözyaşı döktü.


ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI


Bu sırada anne Gülhanım'a taziyelerini ileten TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Şehidin yakınları, top arabasına tutunarak yürüdü.

Törene katılan on binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi.

Daha sonra şehidin naaşı, cenaze aracına nakledildi.

Bu sırada, şehidin kardeşleri cenaze aracına bindi, bazı vatandaşların da cenaze aracının arkasına tutunarak bir süre yol aldı.

Şehidin cenazesi, Gebze Şehitliği'nde defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay şehit olmuştu. 

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika... Erdoğan: Az önce Afrin Harekatı'nda Hatay'da helikopterimiz düşürüldü

Son Dakika... Erdoğan: Az önce Afrin Harekatı'nda Hatay'da helikopterimiz düşürüldü
Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
CHP'de yeni YDK görev dağılımı yapıldı

CHP'de yeni YDK görev dağılımı yapıldı
Son Dakika...Uçak krizinin ardından Suriye'den ilk açıklama

Son Dakika...Uçak krizinin ardından Suriye'den ilk açıklama
Ankara Valisi beline silahını taktı, ihmali ortaya çıkardı

Ankara Valisi beline silahını taktı, ihmali ortaya çıkardı
Son dakika... Trabzon Akçaabat'ta şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu

Son dakika... Trabzon Akçaabat'ta şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kıskananlar çatlasın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kıskananlar çatlasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Adnan Oktar'ı yakan rapor

Adnan Oktar'ı yakan rapor
Kılıçdaroğlu'nun Man adası belgeleriyle ilgili karar çıktı

Kılıçdaroğlu'nun Man adası belgeleriyle ilgili karar çıktı
Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'la ilgili bomba iddia

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'la ilgili bomba iddia