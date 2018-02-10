Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı



ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Serap Belovacıklı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay (27), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Gebze Fatih Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, Güzeller Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.Evin önünde helallik alınmasının ardından şehit Ağçay'ın cenazesi, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.Tören sırasında şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öpen şehidin babası Erol, annesi Gülhanım, kız kardeşleri Meryem ile Merve ve yakınları, gözyaşı döktü.Bu sırada anne Gülhanım'a taziyelerini ileten TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.Cenaze namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.Şehidin yakınları, top arabasına tutunarak yürüdü.Törene katılan on binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi.Daha sonra şehidin naaşı, cenaze aracına nakledildi.Bu sırada, şehidin kardeşleri cenaze aracına bindi, bazı vatandaşların da cenaze aracının arkasına tutunarak bir süre yol aldı.Şehidin cenazesi, Gebze Şehitliği'nde defnedildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay şehit olmuştu.AA