Hakkari Şemdinli'den art arda acı haber: 3 şehit

Seyfettin Orkun Çil



Hüseyin Çam



KAHREDEN KAZA

Ferhat Muratoğlu

TSK'DAN KAZA AÇIKLAMASI

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli'de devam eden operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.Teröristlerin açtığı ateşle, Adana'nın Ceyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli, 25 yaşınndakiile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı evli, 26 yaşındakişehit oldu, 1 asker de yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."Öte yandan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.Dün akşam saatlerinde el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı. Kazanın Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:"24 Aralık 2017 tarihinde Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun (23) Ankara'daki baba evine ateş düştü.Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Muratoğlu'nun acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Şener (46) anne Nurten (42) ve kardeşleri Deniz (20) ile Hatice (16) Muratoğlu gözyaşlarına boğuldu.Şehit Muratoğlu'nun evinin bulunduğu Kamil Kadın Apartmanı ve cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı.Ankara Büyükşehir Belediye ve Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Muratoğlu'nun cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in (25) memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine acı haber ulaştı.3 yıllık asker olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in şehit olduğu haberi, babası Adnan Çil'e böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nefroloji Servisi'nde doktor kontrolünde verildi. Ceyhan ilçesine bağlı Camızağılı Mahallesi'ndeki evinde bulunan anne Gülendam Çil'e ise acı haberi askeri yetkililer verdi.Evli ve 1 çocuk babası olan Seyfettin Orkun Çil'in eşi Yeşim Çil'in Kozan ilçesinde sağlıkçı olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin baba ocağına taziye çadırı kurulurken, evin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yarın yapılacak törenin ardından Adana'da toprağa verilmesi bekleniyor. Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın acı haberi memleketi Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düşürdü.Acı haberi şehidin Piri Reis Mahallesi'nde oturan ağabeyi Hilmi Çam'ın evinde kalan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi duyan şehidin annesi Fatma ve babası Mehmet Çam ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesi acı haberin ardından cenaze hazırlıkları için merkez Onikişubat İlçesi'nin Döngele Mahallesi'ne geçti. 5 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve Fulya Çam ile evli olan şehidin Mustafa adında 7 aylık bir oğlu olduğu belirtildi. Şehit uzman çavuş Hüseyin Çam, yarın Döngele Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.