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Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş oğlunu akademisyen olarak atadı

Bir yıl önce Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Ömer Pakiş’in, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak aldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan rektör, oğlunun hak ederek Araştırma Görevlisi olduğunu belirtti. Pakiş, "Bu haberle ilgili mahkeme sürecini başlatacağız" şeklinde konuştu. 

05 Mart 2018, Pazartesi 13:08
Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş oğlunu akademisyen olarak atadı
Kamu Denetçiliği Kurumu konuyla ilgili rapor hazırladı ve sınavın iptalini istedi. Ancak rektörlük sınavı iptal etmedi. Kamu Denetçisi Arif Dülger'in skandalla ilgili hazırladığı rapora göre oğul Halit Ziya Pakiş, ALES ve yabancı dil sıralamasında 31 kişilik listede 29'uncu sırada yer aldı. Rapora göre başvuranlardan 19'u, transkrip belgesinde “mühür üzerinde imza olmaması, kaşenin imzasız olması” gibi gerekçelerle elendi. Kalan 12 kişiden 8'i sınava girmedi. 4 kişi ise üniversitenin yazılı sınavında 5-15 gibi puanlarla elendi. Elenen adayların genel notlarının 84, 79 gibi yüksek puanlar olması da dikkat çekti. Kamu Denetçisi Dülger, Meclis Komisyonu'nda şu değerlendirmeyi yaptı: “Gerekli titizlik gösterilip eksiklikler tamamlansa, kazanan iki aday, sınava girecek ilk 20 kişi içerisine bile giremiyor.”


AK PARTİ'DEN TEPKİ


Komisyon'un AK Partili üyeleri dahil tüm üyeler, skandala tepki gösterdi ve konuyu YÖK'e iletmeye karar verdi. AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, “Rektör Bey nerede olursa olsun buraya gelemez, bu şeyi savunamaz. Bunu savunacak bir yüzü olacağını zannetmiyorum” dedi.


REKTÖRDEN YANIT: OĞLUM HAK ETTİ


Hakkari Üniversitesi’ne yaklaşık 1 yıl önce Rektör olarak atanan Prof. Dr. Ömer Pakiş, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye Araştırma Görevlisi olarak aldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Konunun haberde anlatıldığı gibi olmadığını belirten Rektör Prof. Dr. Pakiş, oğlunun hak ederek Araştırma Görevlisi olduğunu belirtti. Sınavın 2015 yılında yapıldığını, şimdi gündeme getirilmesinin doğru olmadığını ve sınava giremeyen hiçbir adayın mahkemeye müracaat etmediğini belirten Prof. Dr. Pakiş şöyle konuştu:

"Sınava eksik evrakla girenleri, sınava almamız söz konusu değil. Bununla ilgili elenen epeyce müracaat sayısı oluyor.Sınava girmesi gereken adayların tamamı sınava girmiyor. Bazı adaylar o sınava girmek için müracaat ediyor ama sınava girmiyor. Yani şöyle diyeyim: Sınava müracaat edenlerin yarısı eksik evrakla, yarısı da sınava katılmıyor. Yani bir sınava 30 kişi müracaat ettiyse aşağı yukarı 6 kişi katılıyor. Şimdi bu sınavda da aynı şey olmuş. Sınava katılıp da kazanmayan veya sınava müracaat edip de, sınava giremeyen hiçbir aday mahkemeye de müracaat etmemiş. Mahkeme kapısı herkese açıktır. Niye bugüne kadar mahkemeye başvurmamışlar? Şimdi 2.5 sene aradan geçmiş, birileri bunu pişirmeye çalışıyor maalesef. Perşembe günü bu konu ile ilgili Hakkari’de basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu haberle ilgili mahkeme sürecini başlatacağız. Haberi yapan gazetedeki bilgiler yanlış. Bu adayların puanları birbirine çok yakın. Ayrıca yazılı sınav yapılıyor. Bu yazılı sınavda hiçbirisi ön değerlendirmede birinci sırada değil."


Sözcü/ Ali Ekber Ertürk


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